Vitão fotos Divulgação

Publicado 06/07/2022 00:00

Rio - Vice-campeão da temporada 2022 do 'Dança dos Famosos', Vitão transformou a vivência no Rio de Janeiro, cidade onde gravava o programa, em inspiração para compor o single autoral "Mais Uma Vez". Responsável pelo roteiro, produção e direção do clipe da nova canção, o artista festeja essa fase na carreira com mais liberdade criativa e em plena sintonia com a dança. Em entrevista ao DIA, Vitão celebra a nova fase na carreira. "É um momento bom e essa música é um momento de liberdade e de pode me expressar, ser, me vestir, cantar e escrever da forma que eu quiser", confessa.

"Mais Uma Vez"

O processo criativo do novo single foi realizado totalmente por Vitão, que também elaborou a ideia para o clipe de "Mais Uma Vez", gravado no Rio de Janeiro, em Copacabana e no Vidigal. "Foi a primeira vez que trabalhei sozinho em uma música, na parte criativa, de produção e tudo mais. Sempre tive o costume de escrever sozinho, mas nessa música eu tive a oportunidade de escrever em cima de uma produção 100% minha. Foi uma parada maluca e muito genuína. Concebi a ideia da música em um sonho, gravei no violão, depois fiz o beat (batida), a letra e fui finalizando tudo junto. Foi muito verdadeiro!"

A inspiração para a música foi a Cidade Maravilhosa, lugar no qual o cantor passou os últimos meses para as gravações do "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck", da TV Globo. "Quis trazer bastante da natureza, das pessoas, as cores e a vida daqui. A cidade é um lugar onde me sinto vivo, muito conectado ao universo, a natureza e o planeta. Eu quis trazer o universo da dança que é uma coisa nova que está surgindo na minha vida. Cada vez mais eu estou entrando de cabeça na dança por causa do programa."

Rio de Janeiro

Sozinho na cidade, Vitão revela que a experiência de morar no Rio influenciou e trouxe um novo olhar para a sua música. "Nesse momento, estou mais sozinho e longe das pessoas com quem eu trabalhava na parte de produção. Eu estou sempre viajando sozinho com meu computador, gravando minhas vozes e criando minhas paradas, e isso está me trazendo para um momento de fazer tudo 100% sozinho. Acho que todas as minhas vivências, as pessoas que tenho conhecido, a forma como eu tenho me sentido, tudo isso influencia na minha música. Está sendo bom ficar sozinho. Trabalhar muito e ter pouco tempo livre sempre cansa, mas é um cansaço bom, me sinto bem-sucedido artisticamente por fazer o que eu amo."



Dança dos Famosos

Alvo de comentários negativos dos internautas no início de sua participação no programa, Vitão perdeu uma das rodadas do quadro e voltou a competição graças a repescagem, o cantor reflete sobre as críticas recebidas. "Minha participação foi uma superação, de saber cair e levantar e é isso que está acontecendo. A gente caiu e levantou muito mais forte, assim como eu fiz na minha vida nos últimos tempos. Eu vejo que minha trajetória foi de muita força, garra, determinação e vontade", avalia. "Sai do programa de cabeça erguida, com postura de vencedor, que é o que eu sou e como estou me sentido", completa.

Reportagem da estagiária Letícia Pessôa, sob supervisão de Thiago Antunes