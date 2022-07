Bruno Gagliasso revela se voltaria a ter contato com o irmão, Thiago Gagliasso - Reprodução/Instagram

Publicado 05/07/2022 21:53

São Paulo - Bruno Gagliasso é o primeiro convidado do podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, "Quem Pode Pod", que estreou nesta terça-feira (05). Na entrevista, o ator falou sobre a briga com irmão, Thiago, e revelou se voltaria a falar com ele.

Durante o podcast, a esposa de Bruno perguntou: "E você acha possível uma reaproximação entre vocês em algum momento?". O ator, então, responde: "Em algum momento, talvez, sim. Hoje eu não consigo enxergar".

Ele explica: "A admiração, respeito e afinidade hoje eu não sinto por ele. O que eu sinto é o amor de irmão". O ator, então, comenta a briga: "Não só posicionamento político. A gente enxerga a vida diferente".

Entenda a briga

Thiago Gagliasso rompeu com irmão por questões políticas. Ao participar do stand-up "Congresso Politicamente Incorreto (CPI)", no lugar do Secretário de Cultura, Mario Frias, o familiar do ator global explicou a briga. "Quando eu tive esse rompimento familiar com meu irmão, eu abri o olho para muita coisa. Minha vida seria mais fácil se eu estivesse lá em Fernando de Noronha nadando com golfinho e sendo mais um alienado", disse ele, comentando sobre a pousada que Bruno tem na ilha.

Vale lembrar que Bruno Gagliasso já fez críticas ao governo de Jair Bolsonaro, presidente que Thiago defende.

A reportagem é de Larissa Albuquerque, do iG.