Ivete Sangalo e Paolla Oliveira posam juntas nos bastidores do 'Pipoca da Ivete'Reprodução/Instagram

Publicado 05/07/2022 21:27

Rio - Paolla Oliveira expressou sua admiração por Ivete Sangalo, nesta terça-feira, ao postar um clique em que as duas posam juntas nos Estúdios Globo, no Rio, onde a cantora grava seu novo programa dominical. Na legenda da foto, a atriz revelou ser fã da artista e celebrou a nova etapa na carreira da baiana.

"Ô maluquete, de quem você é tiete? Eu sou, sou tiete da Ivete Sangalo. Feliz em fazer parte de mais um passo nessa sua carreira. Estar com você é sempre um presente", declarou Paolla, citando um trecho da canção "Tiete".

Paolla Oliveira prestigiou o segundo dia de gravações do "Pipoca da Ivete", que tem estreia marcada para o dia 24 de julho na TV Globo. As filmagens foram marcadas por uma apresentação especial da cantora com Diogo Nogueira e ainda rolou um discurso emocionante, em que Veveta dedicou o programa às pessoas que apoiaram sua carreira desde o início.



"Eu quero mandar um beijo especial a Mara Maravilha, que me recebeu no programa dela quando eu tinha 7 anos e me tratou com tanto carinho. A Xuxa Meneghel, que abriu as portas do programa dela para que eu assumisse aquele programa gigante com a energia dela. E a Fausto Silva, que todas as vezes em que eu pisei no seu programa, falou que eu merecia ter um programa de televisão. Então, eu quero honrar isso aqui", disse ela.