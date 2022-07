Christian Figueiredo se pronuncia após treta com Dynho Alves em podcast - Reprodução/Instagram

Publicado 06/07/2022 21:54

"Quero falar de coração para você, Dynho, te peço desculpas se você se sentiu desconfortável, se as perguntas foram além dos seus limites. Não tive intenção de debochar do seu conteúdo, do seu trabalho. Perguntamos sobre assuntos polêmicos da Fazenda, eu vi que ali você pegou pilha, e eu errei em ter continuado", começou Christian.

O famoso ainda acrescentou: "Eu vi que você não estava dando abertura, mas foi você que falou aquelas palavras, e eu fui chato em insistir no assunto. Ninguém ali naquela mesa estava certo, todo mundo errou, e eu sou homem para vir aqui assumir meu erro de deixar você desconfortável".

Depois, Christian ainda agradeceu Dynho por ter se desculpado com Zoo, esposa do youtuber, que acabou sendo citada de forma pejorativa pelo funkeiro no final do programa. "Agora se o seu problema é comigo, vem falar comigo, se você não sabe resolver as coisas, problema seu. O que você quer dizendo que vai me quebrar? Está louco?", disparou o influenciador, se referindo às falas do artista em seu próprio perfil, mais cedo, nesta quarta-feira.

Após as cenas de tensão entre Christian e Dynho viralizarem nas redes sociais, o ex-peão foi aos Stories para detonar o influenciador: "Esse tremendo vacilão do Chris tentou se aproveitar do momento junto com o Lucas pra tentar me desestabilizar. Achou que eu ia pra cima, achou que eu ia agredir, achou que eu ia fazer isso, achou que eu ia fazer aquilo. Eu não aceito ninguém ficar debochando de mim, não. (...) Você caiu no conceito, porque você é um tremendo oportunista, vacilão. Você tem sorte que meu segurança estava lá e me jogou lá pra fora, ele me jogou lá pra rua, porque se eu pegasse você, eu ia quebrar você, seu vacilão do caramba", disse.