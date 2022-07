Dynho Alves teve desentendimento com Christian Figueiredo durante podcast - Reprodução

Dynho Alves teve desentendimento com Christian Figueiredo durante podcast Reprodução

Publicado 06/07/2022 18:53

Rio - Dynho Alves apareceu no Instagram nesta quarta-feira (06) para comentar o desentendimento com Christian Figueiredo durante o podcast "Eu Fico Loko", que contou com a participação de Lucas Selfie. Incomodado com as perguntas e brincadeiras dos apresentadores, o funkeiro abandonou o programa e ainda provocou dizendo que faria uma parceira com Zoo, esposa de Christian Figueiredo, para uma plataforma de conteúdo adulto.

fotogaleria Dynho Alves pediu desculpas para a influenciadora, mas detonou o comportamento de seu marido. "Queria conversar com vocês referente a tudo que aconteceu ontem no podcast. Queria pedir desculpas a Zoo, que acabou sendo citada lá sem ter nada a ver com a história. E todo mundo sabe por que eu tive essa reação, por que eu acabei falando isso, por que eu tive essa atitude, entendeu? Então peço desculpas a ela, de verdade, mesmo. Mas também só pra ela", disse.

"Mano, eu não retiro a minha palavra pro seu marido, para esse tremendo vacilão do Chris, que tentou se aproveitar do momento junto com o Lucas pra tentar me desestabilizar. Achou que eu ia pra cima, achou que eu ia agredir, achou que eu ia fazer isso, achou que eu ia fazer aquilo. Eu não aceito ninguém ficar debochando de mim, não. E aqui ninguém tem sangue de barata de ficar ouvindo, ouvindo. Você caiu no conceito, porque você é um tremendo oportunista, vacilão. Você tem sorte que meu segurança estava lá e me jogou lá pra fora, ele me jogou lá pra rua, porque se eu pegasse você, eu ia quebrar você, seu vacilão do caramba", acrescentou.