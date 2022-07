Karoline Lima e Éder Militão - Reprodução/Instagram

Publicado 06/07/2022 17:17

Rio - Karoline Lima anunciou nesta quarta-feira (06) o fim de seu casamento com Éder Militão. Grávida de nove meses, a modelo vinha reclamando da ausência do marido nos dias que antecedem o nascimento de Cecília, primeira filha do ex-casal.

fotogaleria Em junho, Karoline Lima desabafou que estava passando a reta final da gestação sozinha na Espanha, enquanto o marido estava nos Estados Unidos. Segundo relatos da modelo, o jogador estaria curtindo festas em Miami. Logo em seguida, o atleta veio ao Brasil e posou com familiares e amigos em uma festa junina. A tentativa de reconciliação entre eles acabou não dando certo.

"Estou passando para tranquilizar vocês e dizer que está tudo bem, que sou forte pra caramba, que Cecília é mais forte ainda. Para dar uma satisfação a vocês, depois que ele voltou de viagem, eu o procurei, tentei resolver as coisas, acertar e continuar. Mas chegou num ponto que vi que não vai rolar como relacionamento amoroso. Decidi terminar e acredito que foi a melhor decisão e que o momento pede. A gente sempre vai ter um elo, que é a Cecília, que sempre vai ser prioridade na nossa vida. É o que importa, a gente precisa estar bem por ela. Eu estou bem e vou estar cada vez melhor", contou.