Publicado 06/07/2022 17:15

Rio - Natália Deodato usou as redes sociais, na noite desta terça-feira, para se pronunciar sobre o vídeo íntimo seu que vazou na internet durante a participação da mineira no "BBB 22" . Em postagem nos Stories do Instagram, a ex-sister contou a reação que teve após descobrir que teve sua intimidade exposta e admitiu que se sentiu abalada com o caso.

"Me senti muito envergonhada, tive crise de choro e de pânico, sofro muito assédio por conta do crime cometido pelo sem noção que, inclusive, já foi identificado! Precisei de muita ajuda psicológica para não perder o meu chão! Hoje, eu realmente estou melhor mas, até pouco tempo atrás, ainda estava bem mal. Por ser forte e ter medo das pessoas e, principalmente, da mídia utilizar da minha dor, não quis expor verdadeiramente o que senti até que realmente estivesse melhor diante do ocorrido", declarou Natália.

A modelo ainda acrescentou: "Tentei tirar sarro da situação, tentei mostrar que aquilo não me machucava, mas doeu muito! Sou um ser humano, com sentimentos, e muitas pessoas esquecem disso! Crimes assim não podem passar impunes e muito menos despercebidos! Todas as medidas judiciais já foram tomadas e correm em segredo de Justiça", afirmou.

Além disso, Natália fez questão de destacar que o compartilhamento de fotos e vídeos de conteúdo sexual sem consentimento é crime: "Para quem não sabe, isso é crime, está na Lei 13.718 Art.218. Quem compartilha, mostra, posta, está cometendo delito grave! Denuncie! Poderia ser você, sua irmã ou sua filha!", completou a famosa.

Nesta quarta-feira, a ex-BBB revelou que estará em uma série dos Canais Globo. Sem contar muitos detalhes sobre a participação e com muita empolgação, a mineira comemorou a novidade com seus seguidores. "Minha primeira gravação em um dos Canais Globo. Cada vez mais vejo meus sonhos se materializando! (...) Nosso set está bem bonito e a produção aqui é maravilhosa", comentou ela.