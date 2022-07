Diogo Mussi e Rodrigo Mussi - Reprodução/Instagram

Publicado 06/07/2022 15:06

Rio - Rodrigo Mussi comentou a fala de seu irmão sobre o afastamento entre eles. Discreto, o ex-BBB afirmou que não irá expor os problemas familiares na internet. Responsável por divulgar as informações sobre o estado de saúde do gerente comercial após seu acidente, Diogo Mussi revelou nos Stories que os dois se desentenderam e se bloquearam em um aplicativo de mensagens

fotogaleria "Galera, passando aqui para dizer que não vou responder para uma pessoa que eu amo pelas redes sociais, que não é nem espaço para isto. Entendo que assunto de família se resolve em família. Meu coração sabe que ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida", afirmou.

Na última terça-feira, Diogo Mussi abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu algumas perguntas sobre o ex-BBB. "Você acha que falta reconhecimento do Rodrigo para com você?", questionou um seguidor. "Prefiro não comentar essas coisas para que não haja más interpretações ou especulações!", disse. Em seguida, Diogo Mussi foi parabenizado pela força que deu ao irmão durante sua recuperação. "Obrigado, de coração! Reconhecimento é para poucos, infelizmente! Mas seguimos!", alfinetou.