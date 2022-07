Humerto Martins elogia Jade Picon - Reprodução de vídeo

Publicado 06/07/2022 14:58 | Atualizado 06/07/2022 15:00

'Rio - Humberto Martins, de 61 anos, relembrou o ensaio nu que fez para uma revista em 2000, em entrevista ao podcast 'Papagaio Falante', apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. No bate-papo, o ator também revelou como foi sua experiência ao usar viagra, medicamento usado por homens para tratar a disfunção erétil.

O ator posou peladão para a extinta revista 'íntima' por duas vezes, quando protagonizava a novela "Uga Uga", da TV Globo. "Foi uma tentativa de um cara, que montou essa revista, não era uma 'G magazine' (extinta revista voltada para o público gay). Era uma coisa chique, fina... Claro que eu não ia fazer se fosse uma coisa chula e desproposital. Tanto que eu fui quem montou o roteiro das fotos. Não ia tirar a roupa gratuitamente. Como eu sempre fico pelado no veleiro quando viajo...", disse.

Humberto explicou que estrelou o primeiro ensaio em um veleiro. “Depois teve a segunda edição, que eles queriam fazer um fotão, um nu frontal. A pedidos (do público). Negociação pra lá, pra cá… Foi no estilo ‘Brasil 500 anos’, e eu fazia ‘Uga Uga’, vestido de índio, usando tanga… aí resolvemos fazer assim. Teve uma proposta por trás. Tem que ter uma proposta por trás, porque gratuitamente não existe…”, justificou ele, que deixou claro que não teve nenhum problema em ficar sem roupa. "O cachê era excelente".



Durante a entrevista, Humberto também abriu o jogo e contou que já usou viagra. A experiência, no entanto, não foi satisfatória. "Tomei uma vez e passei mal. Minha cabeça quase explodiu".

