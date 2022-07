Marco Pigossi está no elenco de série derivada de 'The Boys', do Amazon Prime Video - Reprodução/Instagram/Amazon Prime Video

Marco Pigossi está no elenco de série derivada de 'The Boys', do Amazon Prime VideoReprodução/Instagram/Amazon Prime Video

Publicado 06/07/2022 18:04

Rio - Marco Pigossi segue expandindo sua carreira internacional. Na última terça-feira, o ator de 33 anos usou o Instagram para compartilhar um clique tirado no set de filmagens de seu novo projeto. Dessa vez, o artista estará no elenco do spin-off da série "The Boys", sucesso do Amazon Prime Video.

"Porque tão sério, doutor?", escreveu Marco, em inglês, na legenda da postagem, se referindo ao Dr. Edison Cardosa, personagem que interpretará na série derivada, que ainda não teve seu título oficial revelado. Rapidamente, fãs e amigos do ator encheram os comentários de elogios e mensagens positivas: "Lindo demais", disse uma seguidora. "Dono dos streamings", disparou outro perfil. "Gato", declarou Alessandra Negrini.

Recentemente, Marco Pigossi fez sucesso com o público da Netflix ao protagonizar a série "Cidade Invisível", que ganhará uma segunda temporada em breve. No entanto, a estreia do ex-global no serviço de streaming aconteceu em 2018, com a produção australiana "Tidelands". Em 2020, o galã se juntou ao elenco da terceira temporada da espanhola "Alto Mar", como o agente Fábio.

