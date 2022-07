Rafa Kalimann em missão voluntária na África - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann em missão voluntária na África Reprodução/Instagram

Publicado 06/07/2022 16:26

Rio - Rafa Kalimann dividiu com os seguidores nesta quarta-feira (06) alguns registros do trabalho voluntário que tem realizado em Moçambique, na África. A influenciadora é embaixadora da ONG Missão África e há 10 anos realiza missões na região. Na postagem, Rafa Kalimann detalhou as ações realizadas na região.

fotogaleria "Finalmente, mais um ano aqui em Moçambique. São quase 10 anos de trabalho humanitário pela ONG Missão África e tantas histórias que eu poderia compartilhar com vocês por vários dias. Aqui estão alguns registros que meu coração tem vivenciado. Aqui, nosso trabalho como grupo de voluntários tem o objetivo de trazer assistência médica, melhores condições de alimentação, acesso à educação, apoio psicológico e principalmente, muito amor e cuidado com as crianças e adultos da comunidade."

"Todos os anos, lutamos para garantir as melhores doações para pessoas que vivem em regiões de extrema pobreza, tentando garantir condições sociais mais justas. Tenho muitos dias de trabalho pela frente e só posso agradecer pela oportunidade de viver mais uma vez essa experiência que é tão importante pra mim", escreveu.