Bruno Gagliasso fala que teve sexo em local público atrapalhado por homem armadoReprodução / Youtube

Publicado 06/07/2022 13:12

Rio - A participação de Bruno Gagliasso na estreia do podcast "Quem Pode, Pod" — apresentado por sua mulher, Giovanna Ewbank e pela amiga, Fernanda Paes Leme — tem dado o que falar na web. Durante a entrevista concedida às duas artistas, o ator sentiu-se confortável para comentar sobre alguns acontecimentos polêmicos da sua vida pessoal e acabou contando sobre o dia em que foi flagrado fazendo sexo com a esposa nas escadarias de um edifício, por um homem armado.

"Nós estávamos empolgados, estávamos há dois meses separados, mas se amando ainda. A verdade é que a gente se amava muito. E pensamos, o encontro vai ser aonde? Na escada. Fomos para escada e saiu um cara armado, delegado, que morava em um dos andares", iniciou Gagliasso. "Porque não dava para transar na casa do meu irmão, porque só tinha o quarto dele. Ficaríamos onde? Na sala?", complementou Giovanna.

"[…] Amor, nós fizemos tanto barulho… Estávamos no último andar, numa casa de máquina tinha barulho de máquina e tal. E de repente, a gente sem roupa, até que abriram a escada de emergência e nós pelados. E o cara com uma arma, eu pensei: 'Ai meu Deus!'. O Bruno, sem cueca e duro, gritou: 'Pelo amor de Deus!'. Nunca mais voltei naquele prédio do meu irmão, nunca mais", explicou a atriz, aos risos.

Questionados por Fernanda Paes Leme se haviam sido reconhecidos pelo policial, o ator admitiu não sabe, mas disse que o homem soube disfarçar bem após o episódio. "Eu sei lá se percebeu. Acho que, quando ele viu que era eu, ele virou para trás e pediu desculpas, ficou sem graça", disse, caindo na gargalhada.

Ainda na entrevista, Bruno Gagliasso revelou que deu um fora na Rainha do Pop. De acordo com o ator, a situação inusitada ocorreu em uma festa após o show da cantora no Rio, onde ela teria se encantado por ele. "Madonna veio falar comigo. Eu estava numa festa, e ela veio falar comigo. Ela chegou em mim. É estranho falar isso, mas a Madonna chegou em mim mesmo", afirmou.

"Logo em mim que não falo inglês. Eu olhei para ela, já tinha tomado umas, e falei: 'I'm fine'", relembrou o empresário. Fernanda deu boas risadas, divertindo-se com o episódio. "O Bruno deu um fora na Madonna" e ele concordou: "Dei um fora na Madonna".

Depois de ter se distanciado do irmão, Thiago Gagliasso, por questões políticas, o ator comentou que acredita não ser possível se reaproximar dele tão cedo. "Em algum momento, talvez, sim. Hoje eu não consigo enxergar. A admiração, respeito e afinidade eu não sinto por ele. O que eu sinto é o amor de irmão", explicou.

"Não só posicionamento político. A gente enxerga a vida diferente", acrescentou Bruno, que já foi chamado de alienado pelo irmão, após a discussão dos dois.

"Quando eu tive esse rompimento familiar com meu irmão, eu abri o olho para muita coisa. Minha vida seria mais fácil se eu estivesse lá em Fernando de Noronha nadando com golfinho e sendo mais um alienado", ironizou Thiago em 2021, citando a pousada que o irmão possui no arquipélago.