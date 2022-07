Zeca Pagodinho e a esposa posam com o neto, Domenico - Reprodução do Instagram

Publicado 06/07/2022 10:44

Rio - Zeca Pagodinho está todo bobo. O cantor anunciou através do Instagram, na manhã desta quarta-feira (06), que seu netinho Domenico nasceu. O bebê é fruto do relacionamento de sua filha, Eliza Piquet, e Igor Pitasi. O sambista compartilhou bem sorridente ao lado da esposa, Mônica Silva, e do novo integrante da família, que veio ao mundo nesta terça-feira (05).

"A família Pagodinho cresceu! O samba está em festa! Nasceu nessa terça feira Domenico, filho de Eliza Piquet e Igor Pitasi. Vovô Zeca e vovó Mônica já estão babando no netinho! Viva! Muita saúde e bênçãos para o novo integrante da família", escreveu Zeca na legenda.







Zeca Pagodinho é pai de Louiz Carlos, Maria Eduarda, Elisa da Silva e Eduardo da Silva. Domenico é o quarto neto do sambista, os outros três são: Miguel, Noah e Catarina.