Gil do Vigor posa com os atores Joseph Quinn e Jamie Campbell Bower, de 'Stranger Things'Reprodução/Instagram

Publicado 06/07/2022 18:39 | Atualizado 06/07/2022 18:42

Rio - Gil do Vigor realizou o sonho dos fãs de "Stranger Things", nesta quarta-feira, ao conhecer pessoalmente os atores Joseph Quinn e Jamie Campbell Bower, que interpretam Eddie e o vilão Vecna na quarta temporada da série da Netflix. No Instagram, o ex-BBB revelou detalhes da entrevista que fez com a dupla, que visita o Brasil para um encontro com fãs em São Paulo.

"Sobrevivi ao Vecna e fiz o Eddie falar: aii Brasillll! Vigorei!", declarou o influenciador, na legenda das fotos em que posa abraçado com Joseph e Jamie. Depois, nos Stories, Gil adiantou o que seus fãs podem esperar do vídeo que será lançado nesta sexta-feira, dia 8. "Foi cachorrada e resenha", contou.

Em interação com internautas através de uma caixinha de perguntas, o ex-participante do "BBB 21" falou sobre o clima descontraído durante o encontro com os atores. "Eles riram tanto, foi uma resenha total (risos). E eu não aguentava e gritava, e a cachorrada estava solta!", brincou.

Um fã destacou o olhar carinhoso de Jamie para Gil em uma das fotos publicadas pelo economista, ao que Gilberto respondeu: "Meu amor, você não viu a cara que ele fez quando eu falei a cachorrada (risos). A vitória do servo foi real".

