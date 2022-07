Narcisa Tamborindeguy diz ser uma 'líder feminista' - Reprodução/YouTube

Narcisa Tamborindeguy diz ser uma 'líder feminista'Reprodução/YouTube

Publicado 06/07/2022 16:20

Rio - Narcisa Tamborindeguy participou do podcast "Lá no Pod", com as atrizes Claudia Lira e Monique Curi, e revelou que se vê como uma "líder feminista". Durante a entrevista publicada no YouTube, nesta terça-feira, a socialite citou hábitos que tem para explicar o motivo de ser uma representante das mulheres.

fotogaleria

"Sem querer, eu virei uma líder feminista. Sou o que sou. As mulheres me amam. Não sou uma mulher recatada, uma mulher que fica em casa, falo o que penso, sempre fui assim, verdadeira, original e única. Sem querer, virei uma rainha feminista", declarou a ex-esposa de Boninho. "A mulher recatada não está com nada, tem que dizer o que pensa. Veio na vida fazer o quê? Qual sua opinião? As mulheres de antigamente eram retraídas, eram reprimidas pelos homens", completou.

Em outro momento, Narcisa deixou claro que gosta de ser independente: "O tempo todo eu me reinvento. That's me ('essa sou eu', em português). Tem que ser expansiva. Mulher que fica muito na cola do homem não é nada. Tem que ser independente. Tem que ganhar o próprio dinheiro", opinou.