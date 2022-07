Bruno Gagliasso já deu um fora em Madonna - Reprodução do Instagram

Publicado 06/07/2022 07:42 | Atualizado 06/07/2022 08:30

Rio - Bruno Gagliasso participou do "Quem Pode, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, na noite desta terça-feira, e contou uma situação inusitada envolvendo ele e a cantora Madonna. Após 'tomar umas', o ator disse que deu um fora na Rainha do Pop.

Tudo aconteceu após um show de Madonna no Rio. O ator e uns amigos foram à uma festa em que a cantora estava. Lá, a artista teria se encantado por ele. "Madonna veio falar comigo. Eu tava numa festa, e ela veio falar comigo. Ela chegou em mim. É estranho falar isso, mas a Madonna chegou em mim mesmo", contou Gagliasso. Fe Paes Leme concordou: "É real". "Uma festa lotada de gente, e ela foi numa reta no Bruno", destacou Giovanna.

Bruno ressaltou: "Logo em mim que não falo inglês. Eu olhei pra ela, já tinha tomado umas, e falei: 'I'm fine'", relembrou o empresário. Fernanda se divertiu com a situação. "O Bruno deu um fora na Madonna" e ele concordou: "Dei um fora na Madonna".

Segundo o ator, seus amigos ficaram chocados com a reação dele. "Pior que meus amigos não acreditavam. Aí quando ela veio na minha direção, todo mundo me olhou e eu fiquei: 'Caral**, é a Madonna, ela tá me dando mole mesmo'. Só que ninguém nem lembrou que eu não falava inglês, ficou todo mundo calado esperando a minha reação. Aí eu falei: 'I'm fine'".

Relação com Thiago Gagliasso

Thiago Gagliasso rompeu com irmão por questões políticas. Ao participar do stand-up "Congresso Politicamente Incorreto (CPI)", no lugar do Secretário de Cultura, Mario Frias, o familiar do ator global explicou a briga. "Quando eu tive esse rompimento familiar com meu irmão, eu abri o olho para muita coisa. Minha vida seria mais fácil se eu estivesse lá em Fernando de Noronha nadando com golfinho e sendo mais um alienado", disse ele, comentando sobre a pousada que Bruno tem na ilha.