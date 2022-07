Gabi Brandt mostra fatura milionária - Reprodução / Instagram

Gabi Brandt mostra fatura milionária Reprodução / Instagram

Publicado 06/07/2022 12:11

Rio - A influenciadora digital, Gabi Brandt, surpreendeu internautas ao ter o total de sua fatura do cartão de crédito exposto pela amiga Yanka Barreiros, na noite de terça-feira. Em registros publicados no Instagram, é possível ver que as dívidas da ex-esposa de Saulo Poncio totalizaram em R$ 377 mil.

"Vocês acham que é 'meme' os trezentos mil do cartão? Não são trezentos, são trezentos e setenta e sete", mostrou Yanka, sendo completada por Gabi: "Como vou pagar? Não sei", alegou, caindo na gargalhada.