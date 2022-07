Patrícia Poeta mostra preparação antes de apresentar o Encontro - Reprodução / Instagram

Patrícia Poeta mostra preparação antes de apresentar o EncontroReprodução / Instagram

Publicado 06/07/2022 10:10 | Atualizado 06/07/2022 10:14

Rio - Patrícia Poeta usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira, para mostrar aos seguidores uma espécie de ritual matinal que pratica antes de apresentar o programa "Encontro", da Rede Globo. No Instagram, a apresentadora compartilhou registros de sua chegada ao camarim e contou como se prepara para entrar ao vivo na bancada do matutino, antes comandado por Fátima Bernardes.

"Acham que a gente acorda assim, uma hora antes do programa? Não, acordo cedinho e já fico aqui ligada no noticiário para ver o que está acontecendo, ver as últimas atualizações", iniciou. "Coloco esse roupão, aqui, sinta-se em casa! E uso esse chinelinho, aqui, meio Tufão. Lembram do Tufão de 'Avenida Brasil'? Uso com meias", acrescentou brincalhona, enquanto apontava para um roupão branco e segurava um chinelo de listras brancas e pretas. "Enfim, vamos começando o dia. Notícia ali, cafezinho aqui. Vejo você no Encontro", finalizou.