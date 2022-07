Gloria Perez - Reprodução de vídeo

Gloria PerezReprodução de vídeo

Publicado 06/07/2022 09:11

Rio - Gloria Perez compartilhou um trecho da série documental que retrata a morte da filha, Daniella Perez, na noite desta terça-feira, através do Instagram. Intitulada "Pacto Brutal: o Assassinato de Daniella Perez", a produção, divida em cinco partes, estreia dia 21 de julho, na HBO Max.

fotogaleria

"Abri meu arquivo porque a proposta foi o que sempre esperei: a divulgação dos autos do processo. Sem nenhum tipo de retorno financeiro, quero deixar bem claro. Confio que esse documentário não deixe mais espaço nenhum para as versões fantasiosas que os assassinos tentaram emplacar na imprensa, durante os anos que antecederam o júri que condenou os dois por homicídio duplamente qualificado", escreveu a autora na legenda da publicação.

No trailler do documentário, Gloria Perez comenta: “Eu sempre quis contar essa história da forma como ela aconteceu. A Dani estava bem na carreira. A vida parecia uma estrada linda, aberta. A gente só via coisas boas no horizonte. Mas, de repente, tudo isso explodiu. Foi sugado. A verdade é uma só, as versões são muitas”.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Perez (@gloriafperez)

Entenda o caso:

Daniella Perez foi assassinada com golpes de tesoura e punhal , em 1992, quando tinha apenas 22 anos. Ela foi morta por Guilherme de Pádua, que era seu colega de elenco na novela "De Corpo e Alma", e por sua então mulher, Paula Thomaz. A motivação do crime teria ligação com o fato do ator ter perdido seu papel na novela de Gloria, e o ciúmes de Paula em relação à atriz. Guilherme foi condenado a 19 anos de prisão, mas cumpriu apenas sete deles, sendo solto em 1999. Atualmente ele é casado com a estilista Juliana Lacerda.