Virgínia Fonseca mostra novo ultrassom da segunda filha, Maria FlorReprodução/Instagram

Publicado 05/07/2022 21:03

Rio - Virgínia Fonseca encantou os seguidores, nesta terça-feira, ao compartilhar uma sequência de fotos tiradas durante o ultrassom de sua segunda filha com o cantor Zé Felipe. No Instagram, a influenciadora de 23 anos publicou os cliques em que é possível ver detalhes como o nariz e a boca de Maria Flor.

"Oi, galera, Florzinha aqui! Mamãe e papai foram me ver e eu mostrei minha boquinha e bocejei 2 vezes no ultrassom. Trabalhando muito por cá, soninho mix. 6 meses", escreveu a youtuber na legenda da postagem. Zé Felipe fez questão de se declarar nos comentários: "Amores da minha vida", disse o dono do hit "Bandido".

E os fãs de Virgínia também se derreteram por Maria Flor, que é a segunda herdeira dos famosos que já são pais de Maria Alice, de 1 ano. "Coisa mais linda!", declarou um seguidor. "Tá tão perto", comentou outro perfil. "Que fofura", acrescentou um terceiro.

