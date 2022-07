Juliette é processada por vereador de SP após suposta campanha pró-Lula - Reprodução/Instagram

Publicado 05/07/2022 17:55

Rio - Juliette Freire se tornou um dos nomes mais comentados nas redes sociais, nesta terça-feira, ao ser envolvida em uma nova polêmica. Dessa vez, o vereador Rubinho Nunes (MBL-SP) anunciou que está processando a cantora e ex-BBB por supostamente realizar campanha a favor do pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em apresentação recente.

De acordo com o pré-candidato a deputado federal, Juliette teria incentivado o público a gritar o nome de Lula durante o show que realizou no São João de Caruaru, em Pernambuco, na madrugada do último domingo. "A 'artista' Juliete quis usar dinheiro público para cometer dois ilícitos eleitorais ao mesmo tempo: campanha antecipada e realização de showmício ao incentivar o público a gritos de apoio a Lula. Junto ao Guto Zacarias, processei esse absurdo! O dinheiro não vai ser utilizado para fazer campanha política de ex-presidiário", disse Nunes em postagem no Twitter.

Enquanto Juliette ainda não se pronunciou sobre a denúncia, Felipe Neto já saiu em defesa da campeã do "BBB 21": "Quando você perder, avisa a gente? Brasil está precisando dar risada da cara de pessoas como você. Abraço, querido", ironizou o youtuber, respondendo a postagem de Rubinho.

Já os fãs da cantora, conhecido como cactos, reagiram à notícia de maneira debochada nas redes sociais. Na tarde de hoje, a frase "Processei a Juliette" viralizou no Twitter, enquanto internautas fazem suas próprias "denúncias" contra a famosa. "Processei a Juliette por ser a mulher mais linda do Brasil", brincou uma pessoa. "Processei a Juliette porque ela dando uma voltinha de moto sozinha faz muito mais sucesso que muitos que promovem motociata com dinheiro público", alfinetou outro usuário, se referindo aos eventos promovidos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Quando vc perder, avisa a gente?



Brasil tá precisando dar risada da cara de pessoas como você.



Abraço, querido. — Felipe Neto (@felipeneto) July 5, 2022

PROCESSEI A JULIETTE por ser a mulher mais linda do brasil pic.twitter.com/pfYhRHQGy4 — rian (@riancoments) July 5, 2022

sim,PROCESSEI A JULIETTE pq ela dando uma voltinha de moto sozinha faz muito + sucesso que muitos q promovem motociata c dinheiro público. pic.twitter.com/1wwaJP8qQ0 — keep calm (@fenomenoju) July 5, 2022

PROCESSEI A JULIETTE por dançar lindamente com a vó e dona fatíma pic.twitter.com/mPhV8KHV4y — ju suiça (@jusuica) July 5, 2022

PROCESSEI A JULIETTE POR SER A MAIOR GOSTOSA DO BRASIL E ROUBAR MEU CORAÇÃO pic.twitter.com/8Y02KPiKkm — mc (@gouldingagax) July 5, 2022