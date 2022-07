Grávida, MC Loma abriu o jogo sobre a relação com o pai de sua filha - Reprodução/Instagram

Grávida, MC Loma abriu o jogo sobre a relação com o pai de sua filhaReprodução/Instagram

Publicado 05/07/2022 16:12

Rio - Paloma Santos, mais conhecida como MC Loma, deu o que falar nas redes sociais, na última segunda-feira. Grávida de sua primeira filha, a funkeira apareceu nos Stories do Instagram de Mirella Santos e mandou uma suposta indireta que agitou os internautas. "Não seja homem safado de fazer filho nos outros e sumir", disparou a cantora, após a amiga brincar com a diferença de preços entre um pacote de camisinha e um pacote de fraldas.

Horas depois, MC Loma usou o próprio perfil para negar que sua declaração teria sido direcionada ao pai de sua filha, que a artista preferiu não identificar. "Minha gente, eu não estou falando relacionado a mim. Nem tudo que eu falo na internet é sobre mim. Eu estava falando dos homens por aí que, infelizmente, tem tipo de homem que é assim. Vocês têm que parar de achar que o mundo gira em torno de mim", disparou ela.

Amiga de MC Loma posta vídeo da cantora desabafando sobre abandono parental pic.twitter.com/kLpl21ObrY — Só Mídias (@MidiasSo) July 5, 2022

"Aí, fica um bocado de gente, que não sabe de nada, falando m*rda!", continuou a cantora, sem esconder sua irritação com a repercussão do vídeo. "Eu estava falando em geral. Não é porque eu tô grávida que tudo que eu falar sobre paternidade ou maternidade é me referindo a mim", garantiu.

Em seguida, Loma ainda explicou o motivo de não revelar a identidade do rapaz com quem terá sua primeira filha, que se chamará Melanie. "Aí tem mulher que fica 'ela não quis mostrar o pai porque ele sumiu'. Não, eu não quis mostrar porque não vem a mim, não tô a fim, e pra quê eu vou mostrar o pai da minha filha aqui se eu nem estou com ele? A gente é só amigo. A gente conversou e decidiu: ele não quer que eu exponha ele e nem ele quer se expor", contou.

Recentemente, a dona do hit "Envolvimento" avisou aos fãs que não mostrará o rosto de sua filha nas redes sociais. MC Loma desabafou sobre os comentários maldosos que recebe na internet e disse estar determinada em proteger Melanie das mensagens de ódio.

"Sou muito humilhada aqui no meu Instagram, por mais incrível que pareça. Recebo umas cinquenta mensagens por dia de pessoas pedindo para eu me matar, desejando a minha morte. Me chamando de feia, me humilhando, me chamando de put*. (...) Não quero que a minha filha passe por isso, não quero expor um bebê, que é uma coisa tão pura e inocente aqui, para as pessoas humilharem. Para ela receber tanto ódio gratuito na internet e quando crescer ficar com ódio de mim. Não quero falhar como mãe, não quero levar esse trauma para a minha filha. Já basta eu", lamentou.