Bruna Marquezine e Anitta na Semana de Moda de Paris - Reprodução

Publicado 05/07/2022 12:44

Rio - Bruna Marquezine falou sobre sua amizade com Anitta em entrevista ao site 'Garotas Estúpidas'. A atriz disse que o reencontro com a Poderosa aconteceu no momento certo, quando elas estão mais maduras. A estrela do filme 'Besouro Azul', da DC, ainda afirmou que a relação das duas é divertida.

“Esse reencontro foi muito potente e tem sido muito leve, gostoso, prazeroso e divertido. Eu já conhecia ela há bastante tempo, mas a gente nunca se conectou. Ela brinca que a gente virou amiga na hora certa, as duas estão prontas para essa amizade. Acho que tem muito a ver com maturidade, com autoconhecimento, entender o seu lugar, deixar algumas inseguranças de lado", explicou.

A amizade de Anitta e Marquezine ganhou destaque neste ano. Antes disso, havia rumores de que elas teriam se estranhado após uma suposta ficada da cantora com Neymar no Carnaval de 2019. No entanto, a atriz curtiu o ensaio do bloco de Anitta, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no fim de janeiro. Na ocasião, as duas foram vistas se cumprimentando com um abraço nos bastidores, o que deixou muitos fãs surpresos. Em março, elas curtiram a semana de Moda em Paris, na França, em março.