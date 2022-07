Carmo Dalla Vecchia rebateu ataque homofóbico - Reprodução/Instagram

Publicado 05/07/2022 20:04

Rio - Carmo Dalla Vecchia publicou um vídeo no Instagram nesta terça-feira (05) aconselhando os pais sobre a descoberta da sexualidade de seus filhos. O ator, que é casado com o autor João Emanuel Carneiro, recebeu ataques homofóbicos direcionados ao seu filho Pedro, de 3 anos, e rebateu de forma acolhedora orientando os pais de pessoas da comunidade LGBTQIAPN+.

O ator destacou que é importante frisar que não há nada de errado em ser você mesmo. "Se algum dos seus filhos te dizer que é gay, ou trans, não diga para ele que você o ama de qualquer jeito, ou mesmo assim, porque é óbvio que você ama seu filho. Isso é algo que a gente diz a uma criança quando ela faz alguma coisa errada, e que tenha frustrado as nossas expectativas. Quando ela rouba um doce na hora errada, ou quando você descobre que ela colou numa prova ou se ela quebrou um objeto na sala quando você pediu para ela tomar cuidado...ao invés disso, você deveria dizer algo que mostre que não há nada de errado em ser LGBTQIAPN+, ao invés de mostrar sua frustração, diga: 'tudo que eu aprendo sobre você, me faz te amar mais ainda. Eu amo descobrir quem você é e estou animada para que o resto do mundo também descubra'".