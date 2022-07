Carmo Dalla Vecchia - Reprodução/Instagram

Carmo Dalla VecchiaReprodução/Instagram

Publicado 04/07/2022 12:50 | Atualizado 04/07/2022 12:50

Rio - Carmo Dalla Vecchia divulgou as mensagens homofóbicas que recebu nesta segunda-feira (4) em sua rede social. O responsável pelas falas preconceituosas chega a citar o filho do ator, Pedro, de 3 anos, do casamento com o autor João Emanuel Carneiro.

fotogaleria

"Teus filhos serão gays iguais a você", escreveu a pessoa. "Será que os seus sairão iguais a você? Se saírem, eu os abraço também. Eu entendo. Faltou amor, carinho, afeto, deve ter sido difícil", rebateu Carmo.



No ar em "Cara e Coragem", na TV Globo, o ator disse que não iria continuar respondendo ao criminoso, para não alimentar a "sua ira". "Vida que segue e segue linda e colorida… tomara que para todos", escreveu na legenda publicação.

Carmo Dalla Vecchia e João Emanuel Carneiro estão juntos há 17 anos.