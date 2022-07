Jesus Luz e Aline Campos surgem em primeiras fotos após assumirem romance - Reprodução/Instagram

Publicado 04/07/2022 20:31

Rio - Aline Campos e Jesus Luz surgiram juntos, nesta segunda-feira, pela primeira vez desde que assumiram o namoro. A atriz usou o Instagram para publicar uma sequência de cliques em que o novo casal posa em clima romântico, e aproveitou para compartilhar uma reflexão sobre o romance que teve um início conturbado, com internautas acusando a modelo de ser pivô da separação entre o DJ e Carol Ramiro.

"Certas coisas na vida não tem como explicar ou racionalizar, só sentir! E, pra se sentir, é preciso se permitir. Se permitir ouvir o que o coração vibra. Quem está na mesma vibração sente também! Que nossos dias sejam sempre assim! Cheios de amor, amizade, paz, entendimento e cumplicidade. Gratidão!", escreveu a ex-bailarina do Faustão, na legenda da publicação.

Amigos de longa data, Aline e Jesus vieram a público com o romance no final de junho deste ano, poucas semanas depois do DJ anunciar o fim do casamento com a influenciadora Carol Ramiro. Na época, o modelo precisou rebater acusações de que teria traído a ex-esposa com a eterna musa do verão: "Sempre houve respeito. E ela nunca flertou comigo, nunca passou de qualquer tipo de limite, de qualquer situação que pudesse afetar o meu casamento com a Carol", declarou.

