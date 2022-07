Luva de Pedreiro posa em frente à sua nova mansão e celebra conquista - Reprodução/Instagram

Publicado 04/07/2022 17:13

Rio - O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, usou as redes sociais para postar fotos de sua nova mansão, no litoral de Pernambuco. Em postagem no Instagram, nesta segunda-feira, o baiano posou na frente da casa de dois andares e celebrou a conquista com os fãs, além de mandar uma indireta para seu ex-empresário.

"Graças a Deus pai! Na minha nova casa só existe uma regra: liberdade. E daqui pra frente ninguém mais vai me calar!", declarou o rapaz de 20 anos, após suas entrevistas ao "Fantástico" e ao "Domingo Espetacular" serem editadas por causa de uma liminar na Justiça que impediu as emissoras de divulgar informações sigilosas do contrato entre Iran e Allan Silva Jesus.

Em meio a uma briga pública com o ex-empresário, o influenciador agradeceu pelo apoio que tem recebido de fãs e celebridades na internet. "Hoje, estou podendo dar conforto para os meus pais, retribuir a luta deles de todos esses anos de batalha… Obrigado pelo apoio de todos durante esses dias difíceis, vocês são minha tropa, fazem parte de todas as minhas conquistas e sempre vão fazer, sem vocês o cara da Luva de Pedreiro não existe. Jamais vão calar nossa voz, somos incaláveis. Receba!", completou.

No último domingo, Luva de Pedreiro foi aos Stories do Instagram para lamentar a decisão que proibiu a TV Globo e a Record TV de mostrar manifestações que fomentem o discurso de ódio contra o ex-empresário do influenciador. "Aí, minha tropa, agora foi o que deu: estão tentando calar minha boca, de falar a verdade. Quem sentiu fui eu, quem sofreu fui eu. Entraram com uma liminar aí, que não é para passar a entrevista falando sobre um assunto que todo mundo sabe, na Globo e na Record. Não vai passar mais não. Estão tentando me calar a boca. Quem tá com medo é porque deve. Mas é assim, mesmo: estão tentando me calar. É embaçado, galera. Estou indignado", disse.

Entenda o caso

A polêmica entre o baiano e seu ex-empresário Allan Jesus começou com uma live no Instagram, no fim do mês passado. Na ocasião, o influenciador disse que faria uma pausa na carreira e, logo depois, parou de seguir o empresário nas redes sociais. O site "Metrópoles", então, noticiou que o influenciador possuía apenas R$ 7,5 mil nas contas. Os valores assustaram os internautas, e muitos questionaram uma falta de transparência de Allan Jesus com o cliente.

Dias depois, Luva revelou que estava sem acesso do WhatsApp e TikTok, o que corroborou para novos questionamentos sobre a relação de Luva com o antigo empresário. Allan Jesus se defendeu das acusações, afirmou que Luva receberia quantia milionária e revelou que vem sofrendo ameaças de morte. O influenciador digital passou a ser assessorado pela agência que cuida da carreira de Falcão, o Rei do Futsal. O acordo foi firmado na última semana, mas o ex-empresário ainda alega uma pendência por meio de uma multa de rompimento contratual que, segundo Allan Jesus, é de R$ 5,2 milhões.

