Mel Maia e Arthur Picoli - Reprodução/Instagram

Mel Maia e Arthur PicoliReprodução/Instagram

Publicado 04/07/2022 13:46 | Atualizado 04/07/2022 13:58

Rio - Mel Maia participou de um desafio no TikTok junto com uma amiga, elegendo os melhores e os piores beijos que já tiveram, dentre outras categorias. O intuito da brincadeira era mostrar rapidademente o perfil do Instagram da pessoa escolhida.

fotogaleria

A atriz, de 18 anos, atribuiu a Arthur Picoli o título de "mais gostoso" entre os que já beijou. O ex-BBB é 10 anos mais velho que ela. "Já estou arrependida", brincou Mel.