Mel Maia e Arthur Picoli enfrentaram críticas após atriz revelar affair com o ex-BBBReprodução/Instagram

Publicado 04/07/2022 18:34

Rio - Mel Maia e Arthur Picoli se pronunciaram, nesta segunda-feira, após a revelação do affair entre a atriz e o ex-BBB se tornar um dos assuntos mais comentados das redes sociais . A artista usou os Stories do Instagram para repostar o tweet de uma fã que criticou a atenção que a vida amorosa de Mel recebe, em comparação com suas conquistas profissionais.

"Mel Maia é só macho? Não, amores, a gata acorda 5h da manhã, todos os dias, para fazer gravação da Netflix, faz faculdade e ganha seu próprio dinheiro", disse a seguidora. Sem esconder sua irritação com o caso, a atriz ainda acrescentou: "Eu entro numa trend que tá todo mundo fazendo no TikTok e acontece isso! Mas para o meu conteúdo do dia vocês cagam, né? Hipócritas..."

Já Arthur se defendeu das críticas que recebeu pela diferença de idade entre os dois, destacando que Mel Maia completou 18 anos em maio deste ano: "Não tinha nada a esconder. Somos solteiros e maiores de idade. A Mel hoje é uma mulher, tem 18, anos, eu um homem, de 28, normal. Uma coisa que aprendi nesses dois anos de fama é não bater de frente. A gente ficou e é verdade", declarou o ex-participante do "BBB 21", em entrevista ao 'Gshow'.

"Quando eu tinha 18, já fiquei com mulheres de 28. Assim como quando eu tinha 20, fiquei com de 30. A galera fica querendo colocar na balança que 10 anos de diferença não pode? Pera! A gente vê um peso grande a tudo que é relacionado às mulheres. Qual o papel das pessoas julgarem? As pessoas não sabem da história. Não me preocupo mais com a opinião dos outros", completou ele.

A "ficada" entre Mel Maia e Arthur Picoli veio a público neste domingo, quando a atriz publicou um vídeo no TikTok em que atribuiu o título de "mais gostoso" entre as pessoas que já beijou. "Já estou arrependida", brincou a artista, nos comentários da postagem.