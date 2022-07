Arthur Aguiar atualiza fãs sobre quadro de saúde após sumiço das redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 04/07/2022 17:57

Rio - Arthur Aguiar explicou aos fãs o motivo de ter se afastado das redes sociais nos últimos dias. Nesta segunda-feira, o ator e ex-BBB foi aos Stories do Instagram para contar que ficou doente ao mesmo tempo em que se recuperava de cirurgias que fez recentemente

"Apareci depois de alguns dias, fiquei bem mal, peguei uma virose muito ruim, fiquei muito congestionado", começou o esposo de Maíra Cardi. "E é horrível, porque, como vocês sabem, eu fiz uma operação de nariz, fiz várias coisas para desobstruir, e aí é sangue misturado com secreção e não pode assoar direito, é horrível. Fiquei bem ruinzinho, bem mal esses dias e, por isso, não apareci aqui", revelou o cantor, que chegou a cancelar sua turnê para se submeter a três procedimentos no último dia 23.

Em seguida, Arthur tranquilizou os fãs ao falar sobre sua recuperação: "Só quis ficar deitado e descansar, era muito dor, dor na cabeça e na garganta, mas passou. Agora estou indo nos meus médicos, tanto do nariz quanto da hérnia para aquele check-up depois das cirurgias e vou ver como está tudo", contou ele.

No fim de junho, o campeão do "BBB 22" passou por três cirurgias diferentes no mesmo dia, em um hospital de São Paulo. Arthur Aguiar foi submetido a uma operação para corrigir uma hérnia inguinal e uma septoplastia por causa de um desvio de septo, além da turbinectomia para remover uma concha bolhosa no nariz, que tinha surgido como consequência de rinite.