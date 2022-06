Arthur Aguiar tranquilizou os fãs após passar por três cirurgias nesta quinta-feira - Reprodução/Instagram

Publicado 23/06/2022 20:47

Rio - Arthur Aguiar usou as redes sociais, na noite desta quinta-feira, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde, após realizar três cirurgias em um hospital de São Paulo. O ator surgiu nos Stories do Instagram ainda sob alguns efeitos da anestesia apenas para tranquilizar os fãs e dizer que os procedimentos foram bem-sucedidos.

"Passando aqui pra dizer que tá tudo certo, deu tudo certo com a cirurgia. Eu estou um pouquinho 'grogue' por causa da anestesia, mas deu tudo certo e a operação foi um sucesso. Em breve, eu vou pra casa", comemorou o ex-BBB. Nesta quinta-feira, o foi submetido a uma operação para corrigir uma hérnia inguinal e uma septoplastia por causa de um desvio de septo, além da turbinectomia para remover uma concha bolhosa no nariz, que tinha surgido como consequência de rinite.

Mais cedo, o cantor conversou com os fãs ao chegar na unidade de saúde e admitiu ter medo dos procedimentos. "Confesso que eu estou um pouquinho nervoso, tenso, até porque a cirurgia já foi adiada algumas vezes, mas hoje em nome de Jesus ela acontece", disse Arthur. "Eu sou muito cagão para isso e tenho medo desse negócio de anestesia geral, mas como vocês sabem eu preciso fazer e não é opcional", completou ele.

No início do mês, o campeão do "BBB 22" anunciou o cancelamento dos shows de sua primeira turnê pelo Brasil desde que deixou o reality. Na ocasião, Aguiar explicou que tinha adiado uma cirurgia para participar do programa, mas a situação se agravou e foi necessário adiar todas as apresentações para que o cantor fosse operado com urgência.