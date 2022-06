Ludmilla e Luísa Sonza reprisam a parceria no 'Lud Session' que será lançado na próxima quinta-feira - Reprodução

Ludmilla e Luísa Sonza reprisam a parceria no 'Lud Session' que será lançado na próxima quinta-feiraReprodução

Publicado 24/06/2022 21:12

Rio - Ludmilla e Luísa Sonza pegaram os fãs de surpresa ao anunciar que estarão juntas em uma nova música a ser lançada na próxima quinta-feira, dia 30. Após o hit 'Café da Manhã', a funkeira carioca convida a loira para seu próximo 'Lud Session', gravação em que a dupla deve cantar seus maiores sucessos, repetindo o sucesso das edições que tiveram as vozes de Xamã e Gloria Groove.

A notícia foi divulgada por Ludmilla, que usou o Twitter para divulgar uma imagem em que as artistas aparecem juntas durante a gravação da parceria. Pouco depois, um fã falou sobre a repercussão que o anúncio teve nas redes sociais: "Impressionante como o 'Lud Session' se tornou um projeto mega esperado e hypado", disse.

Eu sabia que vocês amavam o Lud Session, mas não tanto assim. Muito feliz com a comoção. Se preparem pra chorar! https://t.co/jMSWagl5Op — LUDMILLA (@Ludmilla) June 24, 2022

Em resposta, a cantora respondeu: "Eu sabia que vocês amavam o 'Lud Session', mas não tanto assim. Muito feliz com a comoção. Se preparem pra chorar!", avisou Ludmilla. A ex-BBB Brunna Gonçalves, esposa da cantora, revelou que esteve presenta na gravação e brincou com uma seguidora que pediu detalhes do lançamento: "Pior parte é não poder compartilhar", confessou.