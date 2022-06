Kevin O Chris se apresentou no Rock in Rio Lisboa no último domingo - Divulgação

Publicado 24/06/2022 20:23

Rio - Kevin O Chris segue focado em expandir sua carreira internacional. Depois de gravar o DVD 'Sonho de Garoto' ao vivo em Portugal, o funkeiro retornou ao país europeu, no último domingo, para se apresentar no Rock in Rio Lisboa. O dono de hits como 'Tipo Gin' e 'Ela é do Tipo' subiu no Palco Mundo do festival a convite do cantor David Carreira, com quem lançou recentemente a parceria 'O Plano'.

"Cada pequena conquista é gigante pra mim e para o nosso movimento. Levar o funk pra fora da favela é uma forma não só de levar nossa cultura mas de mostrar para o mundo que existimos, resistimos e somos muitos", declara Kevin, que agitou a plateia ao apresentar a colaboração com o artista português, além de cantar outros sucessos seus.

E o cantor adianta que o show do último domingo foi só o início: "Eu tenho dois grandes sonhos como artista: levar meu som, minha música e minha verdade pro mundo todo, e fazer o nosso funk ser um movimento global. Eu acabei de cantar no Rock in Rio Lisboa, a convite do cantor português David Carreira e significou mais um passo que não imaginei nem nos meus melhores sonhos de garoto. Fico felizão de ter essas oportunidades e esse é só o começo. Vamos chegar muito mais longe, é de Caxias para o mundo!", diz o funkeiro.