Esposa de Mano Walter espera o segundo filho do casal Reprodução/Instagram

Publicado 24/06/2022 16:44

Rio - Mano Walter usou o Instagram nesta sexta-feira (24) para anunciar a segunda gestação de sua esposa, Débora Silva. Através de um vídeo gravado ao lado do filho mais velho, José, de quase 2 anos, o casal revelou a novidade.

"Escuta só esse recado que o José quer dar pra vocês! 'Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão.' Salmos 127:3. Que Deus abençoe te muito filho/a e que você venha com muita saúde! Nós já te amamos", escreveu.