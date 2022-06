Billie Eilish no Coachella 2022 - Amy Harris/Invision/AP

Rio - Billie Eilish deu uma entrevista para o "Apple Music 1" e revelou que usou dublê em seu show no Coachella. A cantora contou que uma bailarina de seu corpo de baile fez uma performance no início de sua apresentação.

"Eu a vesti com um look de show que eu já tinha usado antes. Pegamos uma peruca preta e colocamos coques nela e demos a ela uma máscara e óculos de sol e ela usou meus sapatos e minhas meias. Eu a coloquei no fundo do palco e ela ficou lá enquanto as luzes se acenderam e todos pensaram que era eu. E ninguém nunca soube que não era eu, literalmente ninguém sabia. E enquanto ela estava lá em cima, coloquei um grande casaco preto e um colete de trânsito e um capuz e apenas óculos", admitiu ela, se divertindo.

Quationada se ela já se vestiu disfarçada para assistir outros shows em festivais quando não está se apresentando, Eilish assumiu que sim. "Mas era uma pessoa diferente e não funcionou! Eu já fiz isso, ocasionalmente, em lugares diferentes, e é muito bom quando você pode fazer isso", disse.