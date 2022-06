Virgínia Fonseca mostra barriguinha de gravidez - Reprodução Internet

Virgínia Fonseca mostra barriguinha de gravidezReprodução Internet

Publicado 24/06/2022 12:26 | Atualizado 24/06/2022 12:33

Rio - A influenciadora digital Virgínia Fonseca postou no Instagram, nesta sexta-feira, uma foto em que aparece de biquíni mostrando sua barriguinha de gravidez. Na imagem, Virgínia usa um óculos com o nome do marido, o cantor Zé Felipe.

fotogaleria

"Eu e Florzinha comemorando o TOP1 da música do papai @zefelipecantor e da @mcmarioficial_ Que Deus continue abençoando e coloca o capacete que lá vem pedradaaa!!", escreveu a influenciadora, fazendo referência à música "Bandido", que está em primeiro lugar do Spotify.

Virgínia Fonseca e Zé Felipe já são pais de Maria Alice, de 9 meses. Atualmente, a influenciadora está no quinto mês de gestação. Ela espera uma menina, que vai se chamar Maria Flor.