Publicado 24/06/2022 18:29

Rio - Isabella Scherer contou no Instagram Stories que recebeu uma recomendação médica para evitar manter relações sexuais durante a gestação. A modelo espera gêmeos, um menino e uma menina, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans.

"Com 25, 26 semanas, meu colo do útero tinha diminuído muito, então comecei a usar progesterona à noite, coloquei pessário, que é uma estrutura de borracha que coloca no colo do útero para dar sustentação, então nossa relação sexual foi totalmente barrada pelo nosso médico", disse. "No início, eu sentia muita dor e ardência, era muito esquisito. Depois melhorou, mas foi pouco tempo. Logo tive que colocar o pessário", completou.

Na última quarta-feira, Isabella Scherer contou em entrevista ao 'PodDelas' que escolheu os nomes dos bebês. "Por enquanto, é Mel e Bento, mas temos medo de mudar de ideia. Na verdade, é mais um medo meu de nascer e não ter cara de Mel ou Bento, mas gostamos desses nomes. Eu até conversei com o Rodrigo que, se a gente mudasse agora, mesmo nos referindo pouco a eles pelos nomes, parece que eles vão nascer com outra personalidade, outras pessoas", confessou.