Elba Ramalho e Juliette se apresentaram juntas no São João de Campina GrandeReprodução/Instagram

Publicado 24/06/2022 17:10

Rio - Juliette e Elba Ramalho tiveram uma noite especial na última quinta-feira, durante o São João de Campina Grande, na Paraíba. É que a campeã do "BBB 21" fez uma participação especial no show da cantora, que agitou uma das maiores festas juninas do país. Nesta sexta-feira, as artistas compartilharam os registros da apresentação e trocaram elogios nos redes sociais.

"Outro dia eu estava ali… Em frente ao palco… Hoje, tive a honra e a felicidade de cantar com a rainha, Elba Ramalho. Eu não poderia subir nesse palco sem receber a sua benção", declarou Juliette em postagem no Instagram. Em seu perfil, a veterana respondeu: "Ela surgiu como uma fogueira de São João e fez a alegria explodir no maior São João do mundo. Obrigada, Juliette, foi lindo", escreveu Elba.

E esta não foi a primeira vez que Juliette e Elba cantam juntas. Há exatamente um ano atrás, logo após a paraibana ser consagrada a vencedora do "Big Brother Brasil", as duas se apresentaram juntas em uma live de São João. Na ocasião, Elba introduziu a influenciadora de forma especial: "Cactos do mundo, preparem seus corações. Quando ela chega, vem aquela estrela que já nasceu brilhando. A princesa da Paraíba, vou criar essa menina, Juliette", disse a cantora.

