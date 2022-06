Nanda Costa e Lan Lanh passeiam com as filhas gêmeas no Leblon

Rio - Nanda Costa e Lan Lanh passearam pelas ruas do Leblon, na Zona Sul do Rio, na tarde desta sexta-feira. A atriz e a percussionista deram uma voltinha com as filhas gêmeas, Kim e Tiê. Simpáticas, as artistas conversaram com algumas pessoas do bairro e também acenaram para o fotógrafo ao perceber que estavam sendo fotografadas. Nanda Costa deu à luz as gêmeas em outubro do ano passado. Na ocasião, a atriz contou que o parto foi "rápido e tranquilo".

