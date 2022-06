MC Poze do Rodo distribui celulares para jovens que trabalham em sinal de trânsito na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio - Reprodução Internet

Publicado 24/06/2022 11:24 | Atualizado 24/06/2022 11:35

Rio - O MC Poze do Rodo fez a alegria dos garotos que estavam trabalhando em um sinal de trânsito na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira. Acompanhado por um amigo, o funkeiro parou o carro no semáforo e começou a distribuir aparelhos de telefone celular.

"Vou lá agora entregar os celulares para os 'menor'", afirmou o funkeiro. "Vem, vem rápido", disse para os jovens ao abaixar o vidro do carro para doar os aparelhos. Uma multidão logo começou a se formar. "Muito obrigado, Poze. Tem muita gente vindo, Poze", disse um rapaz.

O funkeiro também postou nos Stories os agradecimentos que recebeu dos "menor" após a entrega dos aparelhos. Poze do Rodo é conhecido por sucessos como "To Voando Alto" (feat. Gabriel do Borel), "Puxando Lança no Barco Cheio de Piranha" (feat. Kevin o Chris e Dj Alex da Baixada) e "Me Sinto Abençoado" (com Filipe Ret, Mainstreet e Ajaxx). O rapper conta com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram.