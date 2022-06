William Bonner posa para fotos com a mulher, Natasha Dantas - Reprodução Internet

William Bonner posa para fotos com a mulher, Natasha DantasReprodução Internet

Publicado 24/06/2022 10:24

Rio - William Bonner postou no Instagram, na manhã desta sexta-feira, uma montagem com várias selfies que tirou ao lado da mulher, Natasha Dantas. Nas imagens, o âncora do "Jornal Nacional" aparece com cara de poucos amigos. Ele contou o motivo da chateação na legenda da foto.

"Quando você está com fome mas ela quer porque quer tirar uma selfie", escreveu Bonner. A foto rendeu vários elogios ao casal. "Vai dizer que não ficaram ótimas as selfies?", disse um seguidor. "Adorei, só muda o endereço", comentou outra pessoa.

William Bonner e Natasha Dantas se casaram em setembro de 2018. Antes disso, o jornalista foi casado com Fátima Bernardes, que atualmente namora Túlio Gadêlha.