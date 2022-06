Duda Porto, namorada de Fernanda Souza, passeia no shopping com a atriz Fernanda Rodrigues - Adão / Ag. News

Duda Porto, namorada de Fernanda Souza, passeia no shopping com a atriz Fernanda RodriguesAdão / Ag. News

Publicado 24/06/2022 08:11 | Atualizado 24/06/2022 08:12

Rio - Duda Porto, namorada da atriz Fernanda Souza , aproveitou a quinta-feira para passear em um shopping da Zona Sul do Rio. Duda estava acompanhada pela atriz Fernanda Rodrigues. As amigas colocaram o papo em dia enquanto passeavam pelos corredores do local.