Larissa Manoela e Jade PiconReprodução/Instagram

Publicado 23/06/2022 19:21

Rio - Larissa Manoela e Jade Picon viraram assunto nas redes sociais nesta quinta-feira (23), após um vídeo antigo viralizar no TikTok. A protagonista da novela "Além da Ilusão" e a ex-BBB aparecem trabalhando juntas quando ainda eram crianças, em um desfile de moda. Os internautas não perderama a oportunidade de indicar o ponto em comum mais famoso entre elas: o ex-namorado João Guilherme.

"Mal sabiam que seriam conectadas pelo mesmo ex", brincou um internauta. "As duas tiveram o mesmo ex, foram patrocinadas pela mesma marca e as duas trabalham na mesma emissora", completou outro, lembrando que Jade estará em "Travessia", próxtrama novela das nove da Globo.

As imagens são de 2014, de um desfile de uma grife infantil. Larissa canta, enquanto as modelos, incluindo Jade, desfilam.