Zé Neto, da dupla com Cristiano - reprodução do instagram

Publicado 23/06/2022 17:23 | Atualizado 23/06/2022 17:37

Rio - O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, precisou se afastar novamente dos palcos para cuidar da saúde. Nesta quinta-feira, a assessoria de imprensa dos artistas informou que o cantor está com um quadro de tosse que prejudicou o tratamento para as costelas que o sertanejo fraturou no início do mês. De acordo com a nota, Cristiano assumirá os próximos shows sozinho, enquanto o parceiro se recupera.

"Os fãs que acompanham a dupla também acompanham as dificuldades dos últimos meses e, desta vez, Cristiano chamou para si a responsabilidade dos palcos e tem encarado os compromissos", diz o comunicado. A assessoria dos artistas ainda cita o início das atividades de Cristiano sem a companhia de Zé Neto, na última terça-feira, no Pará.

Em seguida, o cantor também se pronunciou sobre a pausa que o amigo fará: "Não somos só parceiros da música, eu e o Zé somos parceiros na vida, e eu, como amigo, tenho de estar ao lado dele sempre. Tenho muita fé e certeza de que tudo isso vai passar. E eu estarei sempre aqui para honrar nossa história, já, já ele estará de volta, e, por aqui, vou agradecendo ao público. Porque é a energia de vocês que nos move!", declarou Cristiano.

O comunicado não informa a data prevista para o retorno de Zé Neto aos palcos. Anteriormente, o cantor já tinha cancelado os shows que aconteceram entre os dias 3 e 16 de junho, após fraturar três costelas. Segundo a assessoria do artista, ele sentiu fortes dores e, depois de passar por exames, descobriu que havia fraturado o 9º, 10º e 11º arcos costais.