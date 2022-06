Taís Araújo celebra aniversário de Elza Soares, que faleceu em janeiro deste ano - Reprodução/Instagram

Taís Araújo celebra aniversário de Elza Soares, que faleceu em janeiro deste anoReprodução/Instagram

Publicado 23/06/2022 15:28

Rio - Taís Araújo emocionou os seguidores, nesta quinta-feira, ao celebrar o dia em que Elza Soares completaria 92 anos. Em postagem no Instagram, a atriz destacou o legado deixado pela cantora, que faleceu em janeiro deste ano por causas naturais. A artista também aproveitou para anunciar a transmissão ao vivo que será feita hoje, às 20h, da última gravação de Elza, no YouTube.

fotogaleria

"Simplesmente Elza Soares! Hoje é o dia dela, que mesmo após sua passagem segue viva em todo o seu legado de coragem, brilho e arte. Foi uma honra conhecê-la, interpretá-la e sobretudo foi um privilégio enorme ouvir a história da Elza sendo contada por ela!", declarou Taís, na legenda de um vídeo em que a cantora relembra sua participação no programa de calouros de Ary Barroso, em 1953, quando disse ter vindo do "planeta fome".

Em seguida, a atriz de "Cara e Coragem" deu detalhes sobre a programação que acontece nesta quinta-feira, em formato online: "Para celebrar a força que é Elza, hoje, no YouTube, às 20h, vai ter uma transmissão única do último registro audiovisual da rainha gravado em janeiro de 2022, o ‘Elza ao vivo no Municipal’", informou.

Além disso, fãs e amigos aproveitaram para celebrar o aniversário de Elza na postagem de Taís. "Viva e soberana em todas as galáxias e espaços!", disse Camila Pitanga. "Sensacional, Elza é única", afirmou uma seguidora. "Eterna", "imortal", "maravilhosa", foram outros comentários deixados por diversos internautas.

Confira: