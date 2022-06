Mc Loma afirma que não mostrará o rosto da filha quando nascer - Reprodução / Instagram

Mc Loma afirma que não mostrará o rosto da filha quando nascerReprodução / Instagram

Publicado 23/06/2022 12:42

Rio - Mc Loma, que está no sexto mês de gestação, usou as redes sociais, na noite de quarta-feira, para explicar o motivo de não querer expor o rosto da filha após o nascimento. No Instagram, a influenciadora alegou receber muitas mensagens maldosas diariamente e que pretende proteger sua bebê de todo esse ódio.

"Sendo bem sincera aqui com vocês, eu não vou mostrar a Melanie, tenho certeza. Não sei, quando ela tiver alguns meses ou anos. Mas não vou mostrá-la. Sou muito humilhada aqui no meu Instagram, por mais incrível que pareça. Recebo umas cinquenta mensagens por dia de pessoas pedindo para eu me matar, desejando a minha morte. Me chamando de feia, me humilhando, me chamando de put*. Me chamando de tudo que é nome. Não sei o porquê de merecer isso. Não é de agora que recebo tanta crítica assim. Desde que comecei na internet que recebo isso. Às vezes, não dá vontade nem de aparecer aqui por causa disso, tenho esse trauma. Não quero que a minha filha passe por isso, não quero expor um bebê, que é uma coisa tão pura e inocente aqui, para as pessoas humilharem. Para ela receber tanto ódio gratuito na internet e quando crescer ficar com ódio de mim. Não quero falhar como mãe, não quero levar esse trauma para a minha filha. Já basta eu", desabafou.

Posteriormente, Loma revelou que passou a receber mensagens de pessoas que desejavam a morte de sua filha assim que revelou a gravidez. "Não quero que humilhem ela, que falem dela. Não quero isso. Vou ter que fazer uma terapia, porque estarei muito frágil para ficar vendo mensagem de gente falando: 'Que menina feia', humilhando um bebê. Ela é inocente, não sabe de nada, vai crescer exposta na internet sofrendo? Eu tenho muito medo. Aqui já recebi mensagem, assim que descobri que estava grávida, de gente desejando a morte de Melanie. Vocês tem noção do que é isso? Gente desejando a morte de um bebê. Não vou mostrar ela por causa disso", contou, acrescentando a legenda: "Eu tinha muito medo de perder ela por conta dessa mensagens. Tanto que até na Igreja revelou isso."

"Não espero que vocês me entendam, espero que me respeitem. Essa é a minha opinião. Podem me julgar, mas essa é a minha opinião. Não quero expor a minha filha. Eu fico até mal, sei que tem muitas pessoas que gostam de mim, que me acompanham desde o início e estão ansiosas para ver Melanie. E por conta de pessoas maldosas na internet que fico com esse medo, com esse receio de falarem da minha filha. Vai ser meu ponto fraco. Não quero que ela passe por isso, que tenha problemas de autoestima, que ela tenha medo de ser ela", explicou, em lágrimas.