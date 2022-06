Jojo Todynho e o marido, Lucas Souza - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho e o marido, Lucas SouzaReprodução/Instagram

Publicado 23/06/2022 11:57

Rio - Jojo Todynho divertiu seus seguidores nesta quarta-feira (22) ao compartilhar um vídeo treinando na academia acompanhada do marido, o militar Lucas Souza. Contudo, o que mais chamou a atenção foi a adaptação do exercício.

A cantora aparece fazendo agachamento no colo do militar, que diverte ao atrapalhar o treino da esposa. A personal aproveita para brincar com a provocação. "Com o incentivo certo, a gente rende muito mais nos treinos né?", disse Silvia. "Eu gosto de ver ela braba", brincou Lucas nos comentários.