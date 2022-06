Anitta e Pedro Sampaio - Divulgação/André Nicolau

Publicado 23/06/2022 18:34 | Atualizado 23/06/2022 18:40

Rio - Após ficar em primeiro lugar nas paradas de música no Brasil e Portugal, e alcançar a posição 24 no Spotify Global, Pedro Sampaio lança o clipe de "Dançarina Remix", uma nova versão do sucesso "Dançarina", agora com a participação de Anitta, Nicky Jam e Dadju, além de MC Pedrinho, que também canta na primeira versão.

“Essa música é muito importante pra mim! Depois do sucesso de “Dançarina”, fico feliz de dar esse presente para os meus fãs, que esperaram tanto por esse clipe. Essa mistura de estilos e ritmos vai fazer o povo se identificar e explodir mundo afora”, diz Pedro Sampaio.



O clipe de "Dançarina (Remix)" conta com a direção de Marioo, que já trabalhou com Alok, Manu Gavassi e Giulia Be. Ele garante que a produção traz uma verdadeira celebração aos países e culturas de cada um dos artistas na música, com cenas gravadas no Rio de Janeiro, Miami e Paris.



“Como é um clipe mundial, a gente quis trazer bastante Brasil. Reunimos um pouquinho da cidade natal de cada artista, mas o foco com certeza foi nosso país e o Rio de Janeiro”, explica o diretor.



Pedro Sampaio gravou no Parque Bondinho, Anitta nos Arcos da Lapa e MC Pedrinho na comunidade Tavares Bastos, em Santa Teresa. Fora do país, Nicky Jam gravou sua parte da música no Magic City Innovation District, em Miami. Já o francês Dadju fez sua passagem no Forest, restaurante dentro do Museu de Arte Moderna de Paris.

O remix de "Dançarina" dá uma nova roupagem à canção, sendo o primeiro feat internacional do artista. E a participação de Anitta não é por acaso. Ela é citada na versão original com um sample de sua faixa "Menina Má", sucesso da cantora que agora participa efetivamente da música com partes cantadas em espanhol.

“Desde que ouvi a primeira versão de ‘Dançarina’ já fiquei apaixonada. Amei a homenagem do Pedro e na hora já pedi pra ter um remix com a minha participação (risos). Estou muito feliz de encontrar meus amigos fazendo dessa música um hit extremamente global. Ela já era um sucesso e com o clipe novo que a gente gravou tenho certeza que o mundo todo vai se apaixonar!”, afirmou Anitta.