Anitta grava clipe na Lapa nesta quarta-feiraAdão / Ag. News

Publicado 09/06/2022 07:41

Rio - Anitta participou da gravação de um clipe na Lapa, no Rio, na tarde desta quarta-feira. A cantora gravou cenas do remix de "Dançarina", de Pedro Sampaio, que também estava no local. O remix também contará com participações de Nicky Jam e Dadju.

O promoter David Brazil postou no Instagram uma prévia do hit e também mostrou Anitta executando uma parte da coreografia. A bota que a cantora usou é da grife Dolce & Gabanna e é avaliada em R$ 10 mil.

A gravação do clipe aconteceu um dia depois de Anitta anunciar que seu pai, Mauro Machado, está recuperado de um AVC e um câncer no pulmão.

"Milagres acontecem, orações funcionam. As orações e energias de todos vocês funcionaram. Ele está 100% curado. Eu estava pedindo um milagre, estava desfalecida. Mexeu com a minha família, acabou com tudo. E o milagre aconteceu", disse a cantora nos Stories, do Instagram.