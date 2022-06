Mariana Rios é a nova apresentadora do ’Ilha Record’ - fotos Divulgação

Publicado 09/06/2022 07:00 | Atualizado 09/06/2022 08:39

Rio - Aos 36 anos, Mariana Rios está prestes a encarar um novo desafio. A artista vai apresentar a segunda temporada do reality show "Ilha Record", que anteriormente era comandado por Sabrina Sato. A data de estreia do programa foi marcada para o dia 19 de julho e a atração deve ficar no ar até 8 de setembro. Apesar de já ter atuado como comunicadora em outras ocasiões, agora tudo será novo para Mariana, que está ansiosa pela estreia.

"O convite veio diretamente da Record TV e quando minha empresária Karina (Sato) me contou que fui a escolhida como apresentadora, vibrei por mais essa conquista. Estou super empolgada e feliz com a oportunidade! Me sinto pronta para comandar um reality show cheio de ação e adrenalina. Tenho certeza que será uma experiência profissional enriquecedora. Já apresentei alguns projetos anteriormente e dessa vez será tudo novidade para mim: emissora, equipe, dinâmica de gravação, cenário e público", analisa.

Mariana conta que Sabrina Sato já "passou o bastão" para ela e também desejou boa sorte na empreitada. "Sabrina me mandou uma mensagem linda me desejando sucesso e sorte. Como sempre, além de super atenciosa, ela é uma grande amiga", elogia.

Na atração, 13 celebridades são confinadas em uma ilha e precisam se tornar "exploradores". Para isso, eles têm que conviver juntos enquanto buscam o prêmio de R$ 500 mil. Na edição passada, a ex-participante do "De Férias Com o Ex" Anny Borges levou a bolada para casa.

Alguns nomes já começaram a ser cogitados nas redes sociais para integrar o time da nova temporada do reality show. É o caso da modelo Solange Gomes, de Caique Aguiar, filho do humorista Carlinhos Aguiar; do ator Raphael Sander, de "Verdades Secretas"; de Flávio Nakagima, surfista e ex-participante do "De Férias com o Ex"; e de Bruno Sutter, ator e músico conhecido pelo personagem Detonator. A Record TV, no entanto, ainda não confirmou nenhum nome.

Multifacetada

Enquanto o programa não começa, Mariana se dedica a seus inúmeros outros projetos. Não é novidade para ninguém que ela é uma artista inquieta, no melhor dos sentidos: Mariana atua, canta, apresenta e também escreve. Na última semana, Mari lançou um remix da música "Frevo Mulher", de Zé Ramalho, em parceria com o DJ Jopin.

"Nós temos uma amiga em comum que nos apresentou e, quando estávamos conversando, mostrei um arranjo para a Mariana. Ela gostou muito e a convidei para cantar essa versão. Já admirava seu trabalho como atriz e agora como cantora", afirma o DJ.

"Eu adorei (o arranjo de Jopin para a canção) e juntos mergulhamos no desenvolvimento da música. É uma responsabilidade grande lançar uma versão de um clássico como esse", completa Mariana.

A artista garante que não vê problemas em se dividir entre tantas paixões e acredita que voltar às telinhas não vai interferir em sua carreira musical. "Adoro trabalhar e colocar minha energia em diversos projetos ao mesmo tempo, é dessa maneira que me sinto realizada. Tenho várias novidades em desenvolvimento, como a nova turnê, o lançamento de 'Frevo Mulher', estou em processo de composição do meu novo EP autoral e na escrita do meu segundo livro", revela Mari, que é autora de "Basta Sentir", que conta a história de sua vida, lançado em 2020.